В среду на заседании межправительственного совета ЕАЭС в Ереване произошел небольшой инцидент с участием премьер-министра России Дмитрия Медведева, который стал одной из самых обсуждаемых тем в армянском сегменте соцсетей.

Как сообщают армянские СМИ, Медедев шуточно ответил на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, когда тот сказал, что "если вопросов нет, можно перейти". Дмитрий Медведев отреагировал на эту незаконченную фразу так: "Нет! Перейти куда?". Немного смутившийся Пашинян завершил свою фразу - "перейти к подписанию согласованных документов".

Шутка премьер-министра привлекла внимание пользователей Facebook и стала предметом широких обсуждений. Большинство расценили это как замечание российского премьера Пашиняну по поводу плохого знания им русского языка, как неуважение к армянскому премьеру и насмешку над ним. Распространившееся видео этого фрагмента вызвало соответствующие комментарии в том духе, что Россия несерьезно относится к новым властям Армении и так далее.

Сам Пашинян отписался по поводу на своей странице в Facebook:

"Только что зашел в Facebook и глазам своим не верю, что остаткам коррупционной системе удалось с такой легкостью поднять шум в соцсетях.

Во время заседания межправительственного совета ЕАЭС не только премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, но и все мы надеялись, что вскоре перейдем в комнату, где можем выпить кофе. Мы все очень устали и хотели кофе. Заседание затянулось на 2,5 часа дольше запланированного. А наше общение за день до этого дало основание для нетерпеливого ожидания нерабочей части встречи. Все это надо объяснять, я не понимаю?" - написал взбешенный таким непониманием со стороны соплеменников Пашинян.

Султан Керим