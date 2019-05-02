На днях в армянских СМИ и соцсетях царило радостное оживление в связи с якобы заявлением посла Саудовской Аравии в США.

Как пишет Радио Азатутюн, фейковый пресс-релиз, приписываемый американскому конгрессмену Адаму Шиффу, ввел в заблуждение многочисленные армянские, арабские и российские СМИ, в том числе и армянскую службу Радио Свободная Европа / Радио Свобода.

Фейковая новость была о том, что посол Саудовской Аравии в Вашингтоне, принцесса Рима бинт Бандар аль-Сауд на встрече c известным армянским лоббистом Адамом Шиффом якобы заявила, что Эр-Риад намерен финансово поддержать принятие в Конгрессе США резолюции о признании "геноцида армян".

Сообщается, что для распространения фейковой новости вместо реального сайта Адама Шиффа adamschiff.com был использован зарегистрированный 24 апреля 2019 года фальшивый адрес adamcshiff.com, на первый взгляд не отличающийся от оригинала по содержанию, пишет Радио Азатутюн.

Не перепечатал эту новость только ленивый. Армянские СМИ были полны торжества, и ни у кого не возникло закономерного вопроса - с какой стати Саудовской Аравии, которая сама не признала "геноцид армян", финансировать этот процесс в Конгрессе США.

А вообще, история темная. Не исключено, что "сенсация" исходила от самого Шиффа, но после разразившегося скандала появилась версия о фейковом сайте. Армянский лоббист готов положить жизнь за признание Штатами надуманного "геноцида", и не будет удивительным, если ради этой "великой" цели он пошел на подлог.

Ну, или Шифф с послом СА просто неправильно поняли друг друга. Всякое же может быть?

Султан Керим