Разразившийся в Армении ЛГБТ-скандал набирает обороты.

Трансгендер Лилит Мартиросян обратилась к премьер-министру Николу Пашиняну с просьбой обеспечить ей защиту в связи с звучащими в ее адрес в последнее время угрозами. Об этом пишет газета "Аравот".

В письме цитируются все угрозы - убить, сжечь, прикреплены видео и скриншоты.

Как и следовало ожидать, письмо только усилило истерику в обществе и вызвало новый шквал угроз в адрес Мартиросян и опубликовавших его СМИ, которых ревнители морали обвинили в пропаганде извращений и распущенности.

Напомним, что 5 апреля с трибуны парламента Армении впервые в истории выступил трансгендер - представляющая правозащитную организацию "Сторона права" Лилит Мартиросян. В своей речи на заседании парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам она заявила, что представляет собой собирательный образ подвергшихся гонению трансгендеров. Это выступление вызвало возмущение депутатов и общественности, вылившееся в акции протестов.

На поднявшуюся в стране истерию отреагировала делегация Евросоюза в Армении и аккредитованные в республике посольства государств-членов ЕС. В распространенном ими совместном заявлении отмечается, что они глубоко обеспокоены рядом событий, происходящих в последнее время в стране, в частности, звучащими серьезными угрозами в адрес меньшинств и правозащитников, в том числе угроз смерти.

Но и это не все. В результате спекуляции вопросом трансгендеров в Армении, в ПАСЕ введен в обращение проект резолюции, в котором говорится о нарушениях прав сексуальных меньшинств и трансгендеров на Южном Кавказе. Доминирующая часть проекта касается Армении.

Султан Керим