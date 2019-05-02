В 2018 году худшие показатели в плане роста преступности были зарегистрированы в двух направлениях. Об этом на заседании постоянной парламентской Комиссии по государственно-правовым вопросам при обсуждении отчета "О деятельности прокуратуры Республики Армения за 2018 год" заявил 2 мая генеральный прокурор Артур Давтян, передает Day.Az со ссылкой на NEWS.am.

По его словам, в 2018 году возросло количество мелких и квартирных краж. "В сравнении с 2017 годом в 2018-ом рост составил практически 60%. Затем идет рост числа грубых нарушений при вождении автомобиля. Так, в сравнении с 2017 годом в 2018 году здесь рост нарушений составил практически 30%. Но больше всего беспокоит то, что в результате роста этих преступлений увеличилось и число летальных случаев на 25%", - отметил Давтян.

В целом в 2018 году в численном отношении количество преступлений в Армении выросло.

По словам Давтяна, за это время было зарегистрировано 22551 преступление. Это на 11,2% больше, чем в предыдущем году. "Однако в вопросах криминологии, оценивая рост или понижение количества преступлений в той или иной стране, внимание уделяется преступлениям, имеющим латентность, или же наоборот - не имеющим", - добавил Давтян.