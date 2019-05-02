V Всемирный форум межкультурного диалога, проводимый в Баку под девизом "Построим диалог во имя деятельности против дискриминации, неравноправия и насильственного конфликта", предоставляет большие возможности для плодотворных обсуждений по вызовам, стоящим перед миром.

Об этом в ходе панельных обсуждений международных организаций сказала заместитель гендиректора по естественным наукам ЮНЕСКО Нада Аль-Нашиф, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Она подчеркнула, что сегодня необходимо пропагандировать мир и безопасность, поэтому диалог и партнерство играют важную роль в их обеспечении: "Сегодня миру необходим более широкий диалог и партнерство. И с этой точки зрения Бакинский форум предоставляет большие возможности для проведения плодотворных обсуждений. На форуме встречаются известные эксперты мира, проводится обмен опытом и полезными мнениями".

Отметим, что сегодня в Баку начал работу пятый Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов".

В форуме, который проходит 2-3 мая в Баку, состоится более 20 мероприятий с участием высокопоставленных официальных лиц свыше 105 стран и более 35 международных организаций. Мероприятие будет транслироваться ООН в прямом эфире на официальной интернет-странице организации.

Организаторы мероприятия - правительство Азербайджана и министерство культуры, а партнеры - ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Всемирная туристская организация, Совет Европы и ИСЕСКО.

В дни мероприятия будут открыты выставки, организованы музыкальные программы для гостей.

В Форуме участвуют министр иностранных дел Ганы Ширли Ботчвей, министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа, министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, министр культуры Черногории Александр Богданович, министр культуры Мали Раматулай Диалло, министр культуры Алжира Мерием Мердаджи, глава организации культуры и исламских связей Ирана Абузар Ибрахими Торкаман, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов, министр информации и работы с молодежью Кувейта Мохаммад Насер Абдуллахи Альжабри, министр внутренних дел Черногории Мевлудин Нухочич и министр образования Мьянмы Мио Тейн Ги.