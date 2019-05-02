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Завотделом Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в видеопроекте "Время интервью с Сахилем Керимли" - ВИДЕО

Информационное агентство Trend представляет видеоинтервью с заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым в авторском проекте "Время интервью с Сахилем Керимли"