Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился в рамках V Всемирного форума по межкультурному диалогу, проходящего в Баку, с министром иностранных дел и региональной интеграции Республики Гана Ширли Айоркор Бочвей. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Глава МИД Ганы выразила удовлетворение по поводу своего очередного визита в страну и отметила высокий уровень организации Форума.

В ходе встречи министры обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений стран и в том числе обсудили возможности получения студентами из Ганы образования в Азербайджане. В числе прочих тем, представляющих обоюдный интерес, были обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством Азербайджана с Африканским Союзом.