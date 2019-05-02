/politics/1116463.html Президент Ильхам Алиев принял верховного представителя Альянса цивилизаций ООН - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял верховного представителя Альянса цивилизаций ООН - ФОТО
2 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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