Посредством "Бакинского процесса" Азербайджан поощряет межкультурный и межцивилизационный диалог.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, принимая в четверг заместителя генерального секретаря Совета Европы Габриэллу Баттаини-Драгони, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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