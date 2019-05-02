В истории противостояния британо-канадско-американской компании "Лидиан" с правительством Армении появились неожиданные подробности.

Подписи под петицией жителей Джермука сфальсифицированы. Об этом Новости Армении - NEWS.am сообщили в пресс-службе компания "Лидиан Армения".

В заявлении, в частности, говорится: "18 декабря 2018 года Совет старейшин общины Джермука одобрил представленное коллективное предложение о "Создании эколого-экономической зоны в общине Джермук и запрете на добычу металла". В средствах массовой информации и на других публичных площадках говорится о том, что решение было принято на основании 3000 подписей жителей Джермука. С различных публичных площадок делаются ссылки на эту петицию как свидетельство того, что жители Джермука против программы эксплуатации Амулсара.

В связи с этим считаем необходимым проинформировать общественность о том, что:

во-первых, общее количество подписей составляет 2654, вместо 3000 заявленных.

Кроме того, 322 из них принадлежат гражданам Кармрашена, а также жителям Котайкской области, городов Эчмиадзин, Гюмри, Ереван, которые не имеют отношения к программе; 111 подписей на разных страницах повторяются; 325 граждан не живут по указанным адресам; 60 подписей принадлежат несовершеннолетним гражданам.

Многие граждане отметили, что они не знают, кто поставил подпись вместо них".

Представители компании также подчеркивают, что, независимо от того, являются ли подписи достоверными или нет, проект получил все необходимые разрешения с соблюдением процедур, предусмотренных законодательством Армении.

Отметим, что ситуация вокруг месторождения "Амулсар" вызывает беспокойство у армянских экспертов. И беспокоит их не только намерение компании подать в международный арбитраж на армянские власти. У проблемы есть и другие стороны, которые могут повлечь неприятные последствия для Армении. В первую очередь, это ухудшение армяно-американских отношений - с американской стороны уже не раз указывали Еревану на зависимость вопроса инвестиций от судьбы "Лидиан". Кроме того, скандал грозит Армении потерей миллиардов долларов.

Султан Керим