V Всемирный форум по межкультурному диалогу, являющийся составной частью "Бакинского процесса", - прекрасная платформа с точки зрения обеспечения взаимопонимания и сотрудничества между различными культурами и религиями мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал участник V Всемирного форума по межкультурному диалогу, проходящего в Баку под девизом: "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов", генеральный директор Исламской организации образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Абдельазиз Осман аль-Тувейджри.

"Главной причиной успеха этого форума, проходящего с 2011 года, является приверженность руководства Азербайджана к таким ценностям, как диалог, мир, взаимопонимание, а также к созданию дружественной атмосферы между различными культурами и религиями. Именно эти ценности помогают устранять существующие недоразумения между культурами и религиями. Уверен, что "Бакинский процесс" обеспечит укрепление сотрудничества и взаимопонимания между народами, послужит импульсом для формирования такой культуры. Горжусь, что представляемая мною организация ИСЕСКО является одним из организаторов этого форума", - сказал Абдельазиз Осман аль-Тувейджри.

Высоко оценив активное участие Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой в ряде мероприятий, служащих человечеству, в то же время, ее вклад в проведение этих мероприятий, генеральный директор ИСЕСКО сказал: "Первый вице-президент Мехрибан Алиева является активным участником мероприятий не только внутри страны, но и регионального и международного уровня. Ее деятельность в гуманитарной сфере, внимание и забота о нуждающихся являются прекрасным примером не только в исламских странах, но и для женщин всего мира для изучения этого богатого опыта".