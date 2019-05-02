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Президент Ильхам Алиев: Наша история и география показывают - мы сможем добиться успеха только в духе партнерства и взаимного уважения

2 мая в Центре Гейдара Алиева начал работу V Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов".