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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан проводит политику, опирающуюся на взаимопонимание и сотрудничество, как внутри страны, так и за рубежом

2 мая в Центре Гейдара Алиева начал работу V Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов".