Сегодня Азербайджан с географической точки зрения и как транспортный центр предлагает своим партнерам много возможностей.

Об этом, в частности, сказал в четверг Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия V Всемирного форума по межкультурному диалогу, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.

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