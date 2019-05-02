/politics/1116558.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан с географической точки зрения и как транспортный центр предлагает своим партнерам много возможностей 2 мая в Центре Гейдара Алиева начал работу V Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов".
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан с географической точки зрения и как транспортный центр предлагает своим партнерам много возможностей
Сегодня Азербайджан с географической точки зрения и как транспортный центр предлагает своим партнерам много возможностей.
Об этом, в частности, сказал в четверг Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия V Всемирного форума по межкультурному диалогу, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.
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