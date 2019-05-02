Созданная нами в последние годы современная транспортная инфраструктура уже превратила Азербайджан в важную транзитную страну.

Об этом, в частности, сказал в четверг Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия V Всемирного форума по межкультурному диалогу, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.

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