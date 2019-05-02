Мы долгое время сотрудничаем с "Бакинским процессом" и высоко оцениваем роль Азербайджана в построении межкультурного диалога. Вклад Азербайджана в этот процесс очень важен. Об этом сказал генеральный директор ИСЕСКО Абдельазиз Осман аль-Тувейджри в ходе министерской встречи в рамках проходящего в Баку V Всемирного форума по межкультурному диалогу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам аль-Тувейджри, сегодня миру очень нужен межкультурный диалог. Он отметил, что Ислам пытаются преподнести как религию терроризма, в то время, как это религия равенства, справедливости, толерантности и гуманизма: "У некоторых политиков своя повестка, идет геополитическая борьба. В мире на наших глаза идут войны, происходят конфликты, разрушаются города, все более растет миграция. Ответственность за все это лежит на мировых державах".

Аль-Тувейджри подчеркнул, что в мире существует большая потребность в сотрудничестве: "Мы должны относиться друг к другу с уважением, чтобы жить в обстановке мира. Некоторые безумные лидеры ведут мир к катастрофе. В Сомали, Ливии все перед глазами. Я искренне благодарю правительство Азербайджана".

Отметим, что сегодня в Баку начал работу пятый Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов".

В форуме, который проходит 2-3 мая в Баку, состоится более 20 мероприятий с участием высокопоставленных официальных лиц свыше 105 стран и более 35 международных организаций. Мероприятие будет транслироваться ООН в прямом эфире на официальной интернет-странице организации.

Организаторы мероприятия - правительство Азербайджана и министерство культуры, а партнеры - ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Всемирная туристская организация, Совет Европы и ИСЕСКО.

В дни мероприятия будут открыты выставки, организованы музыкальные программы для гостей.

В Форуме участвуют министр иностранных дел Ганы Ширли Ботчвей, министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа, министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, министр культуры Черногории Александр Богданович, министр культуры Мали Раматулай Диалло, министр культуры Алжира Мерием Мердаджи, глава организации культуры и исламских связей Ирана Абузар Ибрахими Торкаман, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов, министр информации и работы с молодежью Кувейта Мохаммад Насер Абдуллахи Альжабри, министр внутренних дел Черногории Мевлудин Нухочич и министр образования Мьянмы Мио Тейн Ги.