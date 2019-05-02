В ближайшем будущем в Институте истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) состоится научная конференция на тему "Вопросы истории Азербайджана в трудах Рамиза Мехтиева".

Об этом сообщает отдел связей с общественностью Института истории, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Соглашение о проведении конференции достигнуто на встрече директора Института истории, академика Ягуба Махмудова с главой Администрации Президента Азербайджана академиком Рамизом Мехтиевым на выставке научных достижений института.

Ягуб Махмудов проинформировал Рамиза Мехтиева об инициативе ученых учреждения о проведении конференции. Руководитель Администрации Президента Азербайджана положительно отнесся к инициативе и дал свое согласие.

Рамиз Мехтиев на выставке в отдельности ознакомился с каждым изданием института, Ягуб Махмудов подробно рассказал о деятельности и трудах учреждения.