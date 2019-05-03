В Баку продолжает работу V Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках Форума с целью подготовки общей дорожной карты для организаций, представляющих государственный, частный и другие сектора, по созданию инклюзивного и устойчивого общества путем пропаганды межкультурного диалога, формирования партнерства между политическими, экономическими, финансовыми, военными, гуманитарными и социальными организациями запланирована 2-я встреча высокого уровня международных организаций и министров.

Одновременно проходят пленарные и промежуточные сессии на темы "Академический форум: межрелигиозный диалог и управление религиозным разнообразием", "Управление разнообразием: многоуровневое и многостороннее сотрудничество", "Образование в духе глобальной гражданственности: привитие культуры мира", "Многосторонность и дипломатия во имя мира", "Роль Великого Шелкового пути в налаживании диалога между тюркоязычными странами" и др.

Таким образом, темой обсуждения на двухдневном Форуме являются самые актуальные вопросы, беспокоящие современный мир.

В дни мероприятия работают выставки, организованы музыкальные программы для гостей.

Форум играет важную роль в работе, проводимой во имя достижения мира и равноправия, взаимного доверия и взаимопонимания на планете.

Напомним, что 2 мая в Баку начал работу V Всемирный форум по межкультурному диалогу.

Форум организован правительством Азербайджана в партнерстве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Всемирной туристской организацией, Советом Европы и ИСЕСКО.

В мероприятии принимают участие высокопоставленные официальные лица из более 100 стран и свыше 30 международных организаций.