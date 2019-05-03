В Кабинете министров состоялось заседание, посвященное состоянию зданий, в которых проживают беженцы и вынужденные переселенцы. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе Кабмина.

На заседании под председательством вице-премьера Али Ахмедова были проведены обсуждения с участием руководителей и представителей соответствующих государственных структур.

Вице-премьер отметил, что Президент Ильхам Алиев обозначил вопросы, связанные с гражданами данной категории, в качестве одного из приоритетных направлений социальной политики. "Поручения главы государства исполняются, предпринимаются важные шаги по решению проблем вынужденных переселенцев", - сказал Ахмедов.

Вице-премьер подчеркнул важность сохранения контроля над зданиями, расположенными на территории столицы, где проживают вынужденные переселенцы.

В ходе заседания была заслушана справка министерства по чрезвычайным ситуациям, которое осуществляет проверку в зданиях, где проживают вынужденные переселенцы.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшан Рзаев отметил, что возглавляемый им комитет вместе с соответствующими ведомствами в настоящее время работает в составе совместной специальной комиссии, для того, чтобы беженцы и вынужденные переселенцы не сталкивались с коммунальными проблемами. Председатель Госкомитета добавил, что уже проведен осмотр нескольких зданий и подготовлено заключение в связи со сложившейся ситуацией.

Вице-премьер подчеркнул, что данный вопрос находится под контролем главы государства, и поручил межведомственной комиссии в ближайшее время проинформировать Кабинет министров о состоянии зданий, в которых проживают вынужденные переселенцы, а также о проделанной работе, направленной на устранение неполадок с электро - и газоснабжением в этих зданиях.