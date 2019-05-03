Армянская диаспора в России готовит очередную провокацию против Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом ONA сообщил руководитель азербайджанской общины в Москве Шамиль Тагиев.

По его словам, армянская диаспора 7 мая готовится провести мероприятие, посвященное "Дню освобождения Шуши": "Информация в связи с этим распространилась в социальных сетях. В сообщении отмечается, что на мероприятии состоится встреча с "участниками Карабахской войны".

Представитель диаспоры также отметил, что в связи с очередной армянской пропагандой, в правоохранительные органы России направлено обращение для предотвращения провокации.