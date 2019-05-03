/politics/1116621.html Армяне готовят антиазербайджанскую провокацию в России
Армяне готовят антиазербайджанскую провокацию в России
Армянская диаспора в России готовит очередную провокацию против Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом ONA сообщил руководитель азербайджанской общины в Москве Шамиль Тагиев.
По его словам, армянская диаспора 7 мая готовится провести мероприятие, посвященное "Дню освобождения Шуши": "Информация в связи с этим распространилась в социальных сетях. В сообщении отмечается, что на мероприятии состоится встреча с "участниками Карабахской войны".
Представитель диаспоры также отметил, что в связи с очередной армянской пропагандой, в правоохранительные органы России направлено обращение для предотвращения провокации.
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