Сегодня в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана пройдет очередное пленарное заседание, на котором будут обсуждены 22 вопроса, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Сначала будет заслушана ежегодная информация Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, которую представит первый замминистра внутренних дел Вилаят Эйвазов.

В повестке дня поправки в законы "О разведке и контрразведке", "О страховой деятельности", "О государственной пошлине", "Положение о комиссиях по делам и защите прав несовершеннолетних", в Гражданский, Жилищный, Налоговый, Таможенный, Водный кодексы и в Кодекс об административных проступках.

Депутаты также рассмотрят законопроект "Об аграрном страховании".