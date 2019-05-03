/politics/1116632.html Президент Ильхам Алиев принял председателя Палаты депутатов Национального конгресса Бразилии - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял председателя Палаты депутатов Национального конгресса Бразилии - ФОТО
3 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Палаты депутатов Национального конгресса Федеративной Республики Бразилия Родриго Майей.
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