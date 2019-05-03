Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи обратился к правительству Армении с требованием запретить пограничникам ФСБ России нести службу в армянском аэропорту "Звартноц". Согласно требованию, службу в армянском аэропорту должны нести только армянские пограничники, передает Day.Az со ссылкой на REGNUM.

Организация также предложила депутатам парламента Армении оспорить в Конституционном суде Армении законность договора между Москвой и Ереваном о статусе и деятельности российских пограничников на территории Армении, подписанного в 1992 году.

Согласно межправительственному договору между Арменией и Россией, охрану государственных границ Армении с Турцией, Ираном, а также в международных аэропортах осуществляют погранслужба ФСБ России.

Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи - неправительственная организация, которая осуществляет деятельность за счет грантов от западных организаций и правительств.