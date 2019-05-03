Азербайджан играет значимую роль в развитии мультикультуральных идей и ценностей мультикультурализма.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал глава Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Мубариз Гурбанлы на V Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку.

Глава Госкомитета отметил, что Азербайджан может служить примером для многих государств региона в качестве образца толерантной страны, где проживают комфортно представители различных народов и религий.

"Ярким примером мультикультуральной среды в Азербайджане является то, что, несмотря на навязанный соседней Арменией многолетний конфликт, на сегодняшний день в Азербайджане проживают представители армянской национальности, которые находятся в браке с азербайджанцами. Данный факт является очевидным показателем толерантности и мультикультурализма. Сегодня в Азербайджане проживает свыше 80 этносов, сохранивших свои традиции, обычаи и культуру, благодаря благоприятной атмосфере которая имеется в Азербайджане", - сказал Гурбанлы.

Глава госкомитета отметил, что представители всех религий и вероисповеданий имеют возможность спокойно жить, учиться, молиться, ходить в церкви, мечети, синагоги.

"Сегодня в Азербайджане действуют 14 церквей, семь синагог, что позволяет представителям национальных меньшинств пользоваться всеми гражданскими правами. Сохранение всех этих важных факторов мультикультурализма является результатом дальновидной и продуманной государственной политики Азербайджана, которая руководствуется принципами уважения прав всех граждан страны, несмотря на религиозные и этнические различия. Глава нашего государства неоднократно заявлял о том, что альтернативы мультикультурализму не существует, что является своего рода призывом к продвижению мультикультуральных ценностей и идей в Азербайджане, а также стимулом к их воплощению за пределами нашей страны", - сказал Мубариз Гурбанлы.

Напомним, что накануне в Баку начал работу пятый Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов". В форуме, который проходит 2-3 мая в Баку, состоится более 20 мероприятий с участием высокопоставленных официальных лиц свыше 105 стран и более 35 международных организаций. Мероприятие будет транслироваться ООН в прямом эфире на официальной интернет-странице организации.

Организаторы мероприятия - правительство Азербайджана и министерство культуры, а партнеры - ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Всемирная туристская организация, Совет Европы и ИСЕСКО. В дни мероприятия будут открыты выставки, организованы музыкальные программы для гостей.

В Форуме участвуют министр иностранных дел Ганы Ширли Ботчвей, министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа, министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, министр культуры Черногории Александр Богданович, министр культуры Мали Раматулай Диалло, министр культуры Алжира Мерием Мердаджи, глава организации культуры и исламских связей Ирана Абузар Ибрахими Торкаман, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов, министр информации и работы с молодежью Кувейта Мохаммад Насер Абдуллахи Аль- Джабри, министр внутренних дел Черногории Мевлудин Нухочич и министр образования Мьянмы Мио Тейн Ги.