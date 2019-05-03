Создание условий для сохранения идей мультикультурализма в Азербайджане является фундаментом для укрепления мультикультуральной безопасности, которая представляет собой особую значимость в системе международных отношений.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал ректор Азербайджанского университета языков, профессор Камал Абдулла на V Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку.

Он отметил, что мультикультуральная безопасность основана на принципах, пропагандирующих развитие общества, независимого от всяких предрассудков и убеждений.

"Главным из этих принципов является создание абсолютного равенства между разными конфессиями и представителями любых религий. И, что очень важно, в нашей стране установлено абсолютно одинаковое равенство для граждан страны, в том числе религиозное, политическое, социальное, культурное и прочее. Подобный подход способствует укреплению мультикультуральной безопасности, которая представляет собой одну из составляющих частей государственной политики нашей страны", - сказал Абдулла.

Как отметил профессор, именно поэтому Азербайджан воспринимают в регионе и мире как островок стабильности и гарант безопасности для проживания представителей всех конфессий и этнических групп.

"Бережное отношение к культурным ценностям различных этносов, уважение к их культуре - все это способствовало растущему имиджу Азербайджана как страны, приверженной высоким идеям мультикультурализма", - заключил Камал Абдулла.

Напомним, что накануне в Баку начал работу пятый Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов". В форуме, который проходит 2-3 мая в Баку, состоится более 20 мероприятий с участием высокопоставленных официальных лиц свыше 105 стран и более 35 международных организаций. Мероприятие будет транслироваться ООН в прямом эфире на официальной интернет-странице организации.

Организаторы мероприятия - правительство Азербайджана и министерство культуры, а партнеры - ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Всемирная туристская организация, Совет Европы и ИСЕСКО. В дни мероприятия будут открыты выставки, организованы музыкальные программы для гостей.

В Форуме участвуют министр иностранных дел Ганы Ширли Ботчвей, министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа, министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, министр культуры Черногории Александр Богданович, министр культуры Мали Раматулай Диалло, министр культуры Алжира Мерием Мердаджи, глава организации культуры и исламских связей Ирана Абузар Ибрахими Торкаман, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов, министр информации и работы с молодежью Кувейта Мохаммад Насер Абдуллахи Аль-Джабри, министр внутренних дел Черногории Мевлудин Нухочич и министр образования Мьянмы Мио Тейн Ги.