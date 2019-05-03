Президент сепаратистской общественной организации "Джавахкская диаспора России" Агаси Арабян выступил с безумными идеями на сайте ИА "Реалист".

В статье сепаратист Арабян рассуждает о том, как бы армянам оттяпать у соседних государств территории при прогнозируемом им в скором времени хаосе о новом переделе региона.

"Наверное, уже для всех очевидно, что мир, в том числе и наш регион, скатывается к большому кризису, результатом которого может стать масштабный передел границ и территорий, исчезновение старых и появление новых наций и национальных общностей. Для армянских государств и армян он несет как серьезнейшие риски, так и возможности", - глубокомысленно пишет Арабян.

Среди рисков он называет "военные вызовы" со стороны соседних государств, причем, не только Азербайджана и Турции, но также Грузии и Ирана. Как ожидает глава организации, идеологией которой является отрыв региона Самцхе-Джавахети (называемого армянами "Джавахком") от Грузии, в грядущем хаосе для армян могут открыться "серьезные возможности", и армянство должно быть готово за них ухватиться. О каких возможностях идет речь? Например, о гипотетическом пожелании России "вернуть себе Карсскую область" Турции.

Дальше Арабян и вовсе теряет адекватность.

"В случае возвращения этих территорий в состав российского союзного государства будет реанимирован вариант Армяно-Курдской ССР, отдельного государственного образования, которое не попадет под контроль Республики Армения, а будет развиваться в тесном контакте с ней, но административно и политически автономно. Готов ли наш народ к такому развитию событий? Готовы ли наш народ и наши элиты к участию в освоении больших территорий в Западной Азии совместно с другими народами (курдами, курдами-езидами, ассирийцами, русскими, турками)? Готовы ли мы использовать шанс, который может дать нам история?" - пишет Арабян.

На все свои безумные вопросы он отвечает отрицательно, а далее переходит к собственно советам и рекомендациям о том, как именно следует поступать. Перечисляемое президентом "Джавахкской диаспоры" - смесь горячечного бреда с хорошим знанием армянской мифологии.

И после того, как все рекомендации его будут выполнены, будет достигнут итог: "развитие, освоение и управление территорией будущей Армяно-Курдской республики на благо всех народов, где армяне будут занимать ключевые места благодаря объективно более высокому культурно-образовательному уровню по сравнению с другими народами, проживающими в Западной Армении"...

И тут сепаратист Агаси Арабян проснулся.

Зульфугар Ибрагимов