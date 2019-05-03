/politics/1116854.html Лейла Алиева: Мы должны добиться создания еще более хорошего мира, оказывая поддержку молодежи - ФОТО Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева выступила на сессии на тему "Молодежь во имя мира: формирование силы, противостоящей жестокому экстремизму", прошедшей в рамках V Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.
Лейла Алиева: Мы должны добиться создания еще более хорошего мира, оказывая поддержку молодежи - ФОТО
Мы должны добиться создания еще более хорошего мира, оказывая поддержку молодежи.
Об этом, в частности, сказала в пятницу вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в своем выступлении на сессии на тему "Молодежь во имя мира: формирование силы, противостоящей жестокому экстремизму", прошедшей в рамках V Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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