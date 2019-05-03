/politics/1116874.html Халаф Халафов назначен заместителем министра иностранных дел Азербайджана
Халаф Халафов назначен заместителем министра иностранных дел Азербайджана
Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Халаф Халафов назначен заместителем министра иностранных дел.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, другим распоряжением главы государства на Халафова возложены обязанности специального представителя Президента по вопросам границ и Каспийского моря.
Отметим, что ранее Халаф Халафов занимал пост руководителя Аппарата Кабинета министров.
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