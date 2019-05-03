Очередным этапом в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта является продолжение интенсивных и субстантивных переговоров. Есть серьезная необходимость в демонстрации доброй воли и конструктивизма со стороны Армении.

Об этом в авторском проекте информационного агентства Trend "Актуально с Сахилем Керимли" сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя тщетные попытки армянской стороны изменить формат переговоров в процессе урегулирования конфликта, передает Day.Az.

По словам Гаджиева, Армения предприняла попытки изменить формат переговоров и даже навязать предварительные условия: "Эти попытки в итоге оказались бесплодными. Как отметил и глава нашего государства на заседании Кабинета министров, позиция Азербайджана остается неизменной. Это решительная, однозначная позиция, и процесс переговоров должен продолжаться в существующем формате. В этом процессе Азербайджан, будучи конструктивной стороной, заинтересован в скорейшем разрешении конфликта, потому что именно Азербайджан пострадал от оккупации и агрессии".

Гаджиев отметил, что и международная общественность достойно ответила на попытки Армении изменить формат переговоров: "Премьер-министр Армении совершил визит в штаб-квартиру Европейского союза и в рамках визита выдвинул претензии по поводу изменения процесса переговоров. Однако на трех уровнях - в заявлениях прессе президента ЕС Дональда Туска, верховного представителя организации по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и Европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Ханна, сделанных при участии руководства Армении, открыто и однозначно было выражено, что попытки изменения формата процесса переговоров неприемлемы и, что процесс переговоров должен быть продолжен в существующем формате. Наряду с этим, девятого марта сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением. Это было довольно объемное заявление, которое можно назвать "дорожной картой" разрешения конфликта. Сопредседатели заявили, что формат переговоров не может быть изменен, статус-кво неприемлем и конфликт поэтапно должен быть разрешен. Одним из шагов, которые должны быть приняты в рамках процесса, является освобождение оккупированных районов Азербайджана вокруг Нагорно-Карабахского региона. Очередное торжество этого принципа мы увидели во время прошедшей в Вене встречи Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении. Это еще раз закрепило формат переговоров. Состоявшаяся вслед за этим встреча главных дипломатов обеих стран в Москве при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и российского министра иностранных дел также подтвердила, что в качестве стороны выступает Армения. Все это показывает, что хоть Армения и продолжает выдвигать претензии, но она сама себя ставит в очень трудное положение".

Официальный представитель Администрации Президента подчеркнул, что очередной этап - это продолжение субстантивных и интенсивных переговоров: "Есть серьезная необходимость в демонстрации доброй воли и конструктивизма со стороны Армении. Мы все еще надеемся, что нынешнее руководство Армении не станет повторять ошибок прежнего режима. Думаем, они, в некоторой степени, приближаются к тому, чтобы принять эту логику. Недавно премьер-министр Армении дал интервью "Независимой газете" и, отвечая на вопрос журналиста о том, каковы проблемы Армении, он ответил, что проблема связана с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, а также с экономическим развитием. Обращаясь к руководителю Армении, мы можем отметить, что оба этих вопроса взаимосвязаны: экономическое развитие Армении невозможно без разрешения нагорно-карабахского конфликта".

Хикмет Гаджиев добавил, что Азербайджан в процессе переговоров выступает с решительной и твердой позицией: "Армения - страна-оккупант, и по отношению к ней у Азербайджана должна быть решительная и однозначная позиция. Если Армения хочет спастись из этой безвыходной ситуации и увидеть будущее развитие страны, она должна построить цивилизованные отношения с соседними странами, положить конец своей агрессивной политике. В этом смысле, она должна вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана, стремиться к созданию всесторонних возможностей для политического решения конфликта".