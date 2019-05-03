В пятницу в Баку завершился V Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Исполнительный директор Центра доверия, мира и социальных связей Университета Ковентри Великобритании, профессор Майк Харди выразил признательность правительству Азербайджана за высокий уровень организации Форума.

Отметив значение мероприятия, ученый сказал: "У Форума очень богатая программа. Вопросы, которые мы обсуждали в течение двух дней, имеют важное значение с точки зрения международного сотрудничества. Проведенные обсуждения сподвигли нас к пересмотру этих вопросов. Диалог очень важен. "Бакинский процесс" еще раз доказывает, что сотрудничество укрепляется. Мы должны вместе работать в этом направлении".

Отметив, что на Форуме прошли три основные пленарные сессии на темы "Управление разнообразием: многоуровневое и многостороннее сотрудничество", "Молодежь во имя мира: формирование сил, противостоящих агрессивному экстремизму" и "Миграция, смена места и безопасность человека", Майк Харди сказал, что это мероприятие имеет большое значение в достижении мира и равенства, взаимного доверия и взаимопонимания на планете.

Выступивший на церемонии закрытия министр культуры Абульфас Гараев выразил признательность всем участникам и партнерам, отметил, что в течение двух дней были обсуждены важные темы. "Впервые мы начали Всемирный форум по межкультурному диалогу с 40 странами. А сейчас на этом Форуме представлены 135 стран. На Форуме были заслушаны многочисленные доклады, проведены более 20 различных мероприятий, в том числе сессии, "круглые столы" и др. Руководители более 30 международных организаций провели обсуждения за одним столом. Все сессии транслировались в прямом эфире посредством веб-сайта ООН",- сказал он.

Выступившие затем Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос, заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Нада Аль-Нашиф, генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри и исполнительный директор Всемирной туристской организации Мануэль Батлер Хальтер выразили признательность правительству Азербайджана, в частности, Президенту Ильхаму Алиеву за высокий уровень организации Форума.

Было отмечено, что на Форуме в целях достижения мира и развития были затронуты вопросы межкультурного взаимопонимания и культурного разнообразия, взаимовлияния и синтеза культур в период глобализации, значения межцивилизационных связей и предотвращения этнических конфликтов в стремительно меняющемся мире, развития туризма и др. Были также выдвинуты интересные предложения по оказанию общественной поддержки культурному разнообразию.

В заключение Абульфас Гараев выразил признательность всем, кто принимал активное участие в работе Форума.