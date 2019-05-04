Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало заявления главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна официальному израильскому телеканалу KAN NEWS.

Так, по словам армянского министра, торговля оружием Израиля приводит к уничтожению армянского народа, а гонка вооружений в регионе не служит установлению мира и безопасности.

Как сообщает в субботу Trend, глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, комментируя эти высказывания по поводу гонки вооружений в регионе, заявила, что это, в первую очередь, является следствием агрессивной политики Армении, захватившей и удерживающей под военной оккупацией одну пятую часть территорий Азербайджана, передает Day.Az.

"Ситуация отягощается еще и тотальной этнической чисткой на оккупированных территориях Азербайджана. То есть речь идет о причинно-следственных связях событий, имеющих место в регионе. В отсутствие политики территориальных притязаний, военной агрессии, оккупации и этнической чистки не будет никакой необходимости в гонке вооружений, что и приведет к установлению мира и безопасности в регионе. Министр иностранных дел Армении в своем интервью также заявляет, что Армения привержена установлению мира и безопасности в регионе, поиску путей мирного решения конфликта на основаниях, которые приемлемы для всех сторон. Однако, говоря о приемлемости решения, устраивающего "все стороны", министр Мнацаканян намеренно умалчивает о принципиальной позиции мирового сообщества о необходимости полного, незамедлительного и безоговорочного освобождения оккупированных территорий Азербайджана и возвращения на них насильственно изгнанного азербайджанского населения, включая азербайджанскую общину Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, являющуюся одной из двух заинтересованных сторон в решении конфликта. Как известно, во всех соответствующих решениях и резолюциях международных организаций, включая, в первую очередь, СБ и ГА ООН, выражается поддержка суверенитету, территориальной целостности Азербайджана в рамках его международно признанных границ. В настоящее время пока еще возможно достижение конкретных результатов по продвижению переговорного процесса путем проявления политической воли в достижении необходимых условий для мирного решения конфликта. В этом и заключаются ожидания Азербайджана и всего мирового сообщества от политического руководства Армении. Но время не ждет, и очевидно, что оно работает против агрессора-Армении", - сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.