Пока Армения продолжает пропагандистскую кампанию против Азербайджана и удерживает своих солдат на территории этой страны, усилия в рамках недавних переговоров, организованных Российской Федерацией и ОБСЕ с целью ослабления напряженности между Азербайджаном и Арменией, обречены на провал.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в интервью Azernews американский эксперт по трансатлантическим отношениям и Азербайджану, старший советник Глобального инженерного совета деканов и правительств различных стран Европы и Латинской Америки Питер Тейс.

Он отметил, что урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта было в центре внимания в ходе этих переговоров в Москве, однако конкретных действий правительства Никола Пашиняна не видно, и Армения продолжает оккупировать двадцать процентов суверенной территории Азербайджана и остается приверженной агрессивной позиции в регионе.

Тейс напомнил, что 10-11 апреля Никол Пашинян посетил Совет Европы в Страсбурге, где вновь выступил с подстрекательской речью против Азербайджана, заявив на пленарном заседании следующее: "[Азербайджан] должен воздерживаться от применения силы, угрозы применения силы и военной риторики".

"Премьер-министр Армении, который делает вид, что воздерживается от применения силы и призывает Азербайджан "прекратить применение силы", просто блефует, обманывает международное сообщество и дезинформирует Совет Европы. Армения является воюющей стороной и основным источником насилия и беспорядков в Нагорном Карабахе и семи прилегающих районах Азербайджана. Вся эта территория является суверенной территорией Азербайджана и признается в качестве таковой ООН и всеми ее государствами-членами", - сказал американский эксперт.

По его мнению, Пашинян должен еще раз ознакомиться с Хельсинкским Заключительным актом ОБСЕ 1975 года.

"Принцип воздержания от применения силы, указанный в Хельсинкском Заключительном акте в качестве второго из десяти, гласит: "Государства-участники должны воздерживаться в своих взаимоотношениях, а также в международных отношениях в целом - от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости какого-либо государства или любым другим образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций и с настоящей Декларацией". Все международное сообщество признает территориальную целостность Азербайджана в пределах его международно признанных границ, и четыре резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года требуют немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных армянских сил со всех оккупированных территорий Азербайджана", - сказал он.

Как отметил Тейс, премьер-министр Армении должен предпринять немедленные шаги, чтобы воздерживаться от применения силы, в соответствии с требованиями международного сообщества, для полного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана в целях обеспечения прочного мира, региональной безопасности и экономического процветания в регионе.

"За столом переговоров по урегулированию конфликта на одной стороне Армения, которая является агрессором (оккупирует двадцать процентов суверенной территории Азербайджана и грабит его природные ресурсы), а на другой стороне - Азербайджан, который полностью соблюдает нормы международного права, резолюции Совета Безопасности ООН и терпеливо ожидает решения этого конфликта мирными средствами, несмотря на то, что у Азербайджана есть военная мощь для освобождения оккупированных территорий с применением силы", - сказал американский эксперт.

Он добавил, что премьер-министр Пашинян использует каждый дипломатический инструмент и международный фактор, который может задержать любой прогресс, достигнутый в двусторонних переговорах.

"Международные экономические санкции против Еревана и постоянное политическое осуждение его агрессивных действий на Кавказе очень необходимы для оказания давления на Пашиняна, чтобы обеспечить полный вывод вооруженных сил Армении с суверенной территории Азербайджана. Только после вывода вооруженных сил Армении с суверенной территории Азербайджана мы сможем добиться долгосрочных результатов в урегулировании этого конфликта, который вызвал столько боли и страданий у Азербайджана и его миролюбивого народа", - сказал он.

Комментируя заявления министра обороны Армении Давида Тонояна о возможности перенесения боевых действий на территорию Азербайджана, Тейс отметил, что Тоноян, который является бывшим представителем Армении в НАТО, на своей нынешней должности министра обороны должен больше сосредоточиться на предоставлении в достаточных объемах продуктов питания для вооруженных сил Армении, которые переживают экономические трудности. Заявление Тонояна не напугает Баку, говорит американский эксперт.

"Вооруженные силы Азербайджана входят в первую десятку вооруженных сил мира благодаря их безупречному обучению, передовым технологиям вооружения и высокому уровню морали и патриотизма. Силы Тонояна получат непревзойденный ответ и столкнутся с мощным грохотом оружия, если они попытаются разбудить мощь Азербайджана. Как гласит старая латинская пословица: "Никогда не щекочи спящего дракона!" - сказал он.

С другой стороны, Тейс считает, что один из конкретных путей оказания международного давления на Армению - приостановить нынешние рамки сотрудничества между Арменией и НАТО, пока правительство Никола Пашиняна не выведет все свои вооруженные силы с суверенных территорий Азербайджана.

"НАТО должна предпринять шаги и выступить с политическими заявлениями, осуждающими оккупацию Арменией азербайджанских территорий. Альянс должен прекратить действие Плана действий индивидуального партнерства (IPAP) с Арменией до тех пор, пока этой страной правят политики-льстецы, которые используют подход эпизеукс [повторение одного слова] при проведении клеветнической кампании против Азербайджана и его народа. К сожалению, при действующем правительстве Армении мы не наблюдаем никаких тактических изменений в направлении обеспечения мира и стабильности и содействия региональной экономической интеграции", - заключил он.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.