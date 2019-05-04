Шестого мая делегация парламента Азербайджана во главе со спикером Огтаем Асадовым отправится с визитом в Рим.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Милли Меджлис (парламент), в составе делегации - глава рабочей группы по межпарламентским связям с Италией Азер Керимли, депутаты Ульвия Агаева, Вахид Ахмедов, Эльшад Гасанов, глава аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица, передает Day.Az.

В ходе визита члены делегации встретятся с руководством Сената и Палаты депутатов Италии и представителями группы дружбы с Азербайджаном, обменяются мнениями о текущем состоянии связей законодательных органов двух стран и перспективах дальнейшего развития связей. Депутатам представится возможность ближе ознакомиться с законодательной деятельностью итальянского парламента.