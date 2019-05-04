Гостем АМИ Trend стал генеральный госсекретарь министерства образования, культуры и исследований Молдовы Игорь Шаров, который принял участие в V Всемирном форуме по межкультурному диалогу под девизом "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов" в Баку. Форум организован правительством Азербайджана в партнерстве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Всемирной туристской организацией, Советом Европы и ИСЕСКО, передает Day.Az.

Игорь Шаров рассказал о большом значении Форума и охарактеризовал его как важную платформу с точки зрения вклада в дело глобального обеспечения мира, безопасности и благосостояния, а также о развитии отношений между Молдовой и Азербайджаном.

- Добро пожаловать в Азербайджан! Как вы расцениваете работу V Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку?

- В третий приезжаю в Баку и каждый раз делаю это с большой радостью. Хотелось бы подчеркнуть, что проводимый в Азербайджане в пятый раз Всемирный форум по межкультурному диалогу является знаменательным событием. "Бакинский процесс", инициированный в 2008 году Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, смог создать эффективную платформу для обмена мнениями, основанного на искренности, взаимопонимании и взаимном уважении между проживающими на различных континентах людьми и группами, имеющими различную этническую, культурную, религиозную и лингвистическую принадлежность. География форума, который впервые был проведен в 2011 году, за минувший период значительно расширилась. В результате увеличилось число структур, принимающих участие в мероприятии. Я принимал участие и в работе четвертого форума и хочу подчеркнуть, что каждый раз поднимаются важные и актуальные вопросы, требующие своего скорейшего решения. В этом году в мероприятии приняли участие высокопоставленные официальные лица из более 100 стран и свыше 30 международных организаций, что говорит о высоком авторитете форума. Это очень хорошая платформа для расширения культурного диалога и решения различных проблем, стоящих перед человечеством.

Здесь предоставляется большая возможность представителям различных стран изложить свою точку зрения на существующие проблемы, обсудить их и найти пути решения, что очень важно. Для некоторых принципы толерантности и межкультурного наследия не являются только теоретическими, и они думают, как их воплотить в этом сложном мире. Представители государств и международных организаций должны мгновенно реагировать на происходящие в мире перемены и должны посредством культурного диалога способствовать скорейшему решению проблем. В этом аспекте основные проблемы, которые поднимаются на форуме - дискриминация, неравенство и насильственные конфликты - являются актуальными.

Значимость этого форума также отметил министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, который в своей речи сказал, что проблемы межкультурного диалога, которые рассматриваются на форуме, поднимаются в ООН. Все страны и народы разные, но все должны находить точки соприкосновения для решения проблем человечества.

- Как вы расцениваете уровень взаимоотношений между нашими странами в областях образования, культуры и науки, какие есть перспективы и будут реализованы проекты?

- Приведу яркий пример межкультурного взаимодействия. 5 декабря 2013 года я впервые посетил Азербайджан и участвовал в конгрессе ЮНЕСКО. Эта дата является знаменательной для нас, так как впервые что-то важное из культурного наследия Молдовы было включено во Всемирное наследие человечества ЮНЕСКО. В частности, традиционные для зимних праздников Молдовы "Мужские зимние колядки" были включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. И в этом вопросе нас очень поддержало министерство культуры Азербайджана. Впоследствии в этот список ЮНЕСКО были внесены особый вид молдавского ковра "скоарцэ" и символ весны - праздник "Мэрцишор". Мы продолжаем диалог по данным вопросам с нашими азербайджанскими коллегами при активном участии посольства Молдовы. Хотелось бы особо отметить творческие связи между нашими странами, проведение дней культуры, различных мероприятий, концертов и реализацию различных проектов. Только за последние годы в Азербайджане было проведено около пятнадцати выставок молдавских художников и скульпторов, концерты, различные вечера и презентации, мастер-классы. Очень хорошие связи между писателями, книги наших классиков и современных писателей переведены на румынский и азербайджанский языки, а также выпущены антологии двух литератур на обоих языках с проведением их презентаций в рамках Дней литературы Молдовы в Баку и Дней литературы Азербайджана в Кишиневе. Большую помощь в реализации проектов оказывают лично министр образования, культуры и исследований Молдовы Моника Бабук и министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев. Очень хорошие у нас отношения с азербайджанской общиной Молдовы. Председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы Вугар Новрузов был удостоен высшей правительственной награды Молдовы - ордена Республики. В образовательной и научной среде у нас также есть исторические тесные связи, которые мы используем во благо развития наших народов, посредством реализации различных европейских программ, непосредственного контакта между нашими вузами, преподавателями, студентами и учеными. И в этих областях есть большие перспективы для дальнейшего роста, а также в сфере спорта и молодежи. В этой связи не могу не отметить и такой важный проект, как строительство благодаря помощи руководства Азербайджана и Фонда Гейдара Алиева Культурно-образовательного центра для детей и молодежи в муниципии Чадыр-Лунга.

- Вы сказали, что в третий раз приезжаете в Баку. Какие замечаете перемены не как официальное лицо, а как гость нашей страны?

- Можно многое сказать, но первое, что приходит на ум, - это прекрасно, и белая зависть (смеется). Потому что когда видишь, как развивается Баку, очень хотелось бы видеть это и в Кишиневе. Это связано и с разветвлённой инфраструктурой, и с тем огромным вниманием к древней архитектуре и наследию, и с использованием современных технологий для строительства ультрасовременных зданий. В этот приезд побывал в "Белом городе" Баку и был просто восхищен увиденным, особенно в ночное время! Причем, перемены происходят на фоне гармонии старины и современного строительства, взаимодополняющих друг друга и придающих столице Азербайджана особую красоту. Отношение Азербайджана к этим процессам служит для нас большим примером. Опять же вернемся к проведению V Всемирного форума по межкультурному диалогу - как все организовано на высоком уровне, подобраны темы и приглашены гости, созданы все условия для работы и проведения встреч, возможности высказаться о проблеме и найти ее решение - все это говорит о качественных показателях эффективной деятельности, являются ярким примером для многих.

- Каждый человек, когда закладывает сад, ждет его благотворных плодов. С какими плодами из азербайджанского сада вернетесь в Кишинев?

- Очень интересный вопрос. Все наши дружеские встречи и отношения - это плоды совместных усилий для дальнейшего развития человечества, культурного наследия и толерантности, которые будут объединять нас. Такие форумы, бесспорно, привлекают внимание к теме межкультурного диалога, выдвигают новые идеи и подходы. Для тех, кто принимает важные решения в различных странах и международных организациях, это - хорошая и позитивная платформа для принятия правильных решений. Мы сеем семена межкультурного диалога, которые обязательно взойдут плодами мира, созидания и процветания.