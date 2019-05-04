Депутат Эльман Мамедов прокомментировал прозвучавшие в эфире радио "Голос Америки" безосновательные заявления помилованного распоряжением Президента Ильхама Алиева от 16 марта "Об амнистии ряда осужденных лиц" экс-министра здравоохранения Али Инсанова.

Али Инсанову, заявившему, что он будет "бороться за соблюдение прав человека и против коррупции", следует оглянуться на свое прошлое, сказал Эльман Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Али Инсанов в бытность министром здравоохранения незаконным путем приобрел миллионы, что сделало его одним из самых богатых людей в регионе. Он обогатился преступным путем", - сказал Мамедов.

По словам депутата, Али Инсанов не должен забывать, за что был арестован.

"Он был арестован за взяточничество и обогащение преступным путем", - сказал Мамедов.

Депутат отметил, что крайне смешно слышать заявления личности с таким прошлым о намерении защищать права человека. "Азербайджанцы - мудрый народ и могут отличить черное от белого. Азербайджанский народ прекрасно знает, кто такой Али Инсанов. Он ошибается, думая, что за ним кто-то последует. За ним могут пойти разве что того же поля ягоды - неблагодарные. Кажется, Али Инсанов снова "роет колодец". Пусть роет, да поглубже, потому что в результате сам в него свалится", - сказал депутат.

Мамедов добавил, что азербайджанский народ не забыл прошлые преступления Али Инсанова, и Инсанов вновь встал на порочный путь.