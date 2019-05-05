Азербайджан примет участие на встрече Вышеградской группы и стран «Восточного партнерства»
Азербайджан будет участвовать во встрече Вышеградской группы и стран "Восточного партнерства", которая состоится шестого мая в Братиславе (Словакия).
Об этом сказала в воскресенье Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, передает Day.Az.
На встрече Азербайджан будет представлен заместителем министра иностранных дел Махмудом Мамедгулиевым.
Отметим, что Вишеградская группа, также известная как Вишеградская четвёрка или V4 - объединение четырёх центральноевропейских государств: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.
"Восточное партнерство" - это польско-шведская инициатива, которая возникла в 2009 году и является частью европейской политики соседства, охватывающей восточных соседей ЕС.
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