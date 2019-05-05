"Ненависть и лесть - вот подводные камни, о которые разбивается истина", - утверждал французский писатель-моралист, герцог и пэр Франции Франсуа де Ларошфуко, ушедший из жизни 17 марта 1680 года.

Через 339 лет, далеко от Парижа, в Баку из тюрьмы вышел на свободу Али Инсанов, бывший министр здравоохранения и один из самых одиозных, богатых и жестоких представителей особой касты, как он сам себя называл, людей, претендующих на власть.

На власть, где сам был представлен 12 лет.

Целых 12 лет Инсанов правил не только министерством, но и многими тысяч вынужденных прислуживать ему и только ему людей.

Но в отличии от Ларошфуко, аристократа до мозга костей и гениального мыслителя, Али Инсанов в тот день явил образ злобного, мстительного, алчного и неадекватного старика.

Он гневно озирался по сторонам, а увидев журналистов, тут же менял мимику и говорил в тоне умудренного годами старого, многомудрого демократа, борца за права всех гонимых, обездоленных и попранных в правах.

Впервые за всю свою долгую жизнь он, обращаясь к журналисткам сказал: "Спасибо вам, дорогие друзья, что пришли. Это честь для меня".

Честь, дружба, благодарность. Как же, Инсанов десятилетиями чурался этих слов. Ненавидел честных, предавал самых близких друзей, любил благодарности исключительно в адрес себя, любимого.

Всех, кроме себя, он делил на три категории: тех, кто боялся и потому "уважал"; тех, кого терпел в силу разных причин и тех, кого презирал.

Презирал всех, кого считал слабее, беднее себя.

Терпел многих, в том числе и членов семьи. Родственников же ненавидел, хотя многие из "клана Инсановых" были назначены на "теплые и хлебные" должности благодаря "Фюреру", ибо именно так называли Инсанова за глаза.

Своими повадками, неостывающим гневом и целой сонмой комплексов он действительно напоминал бесноватого Адольфа Шиклгрубера.

Недостатки Инсанова более простительны, чем средства, которыми он пользовался для того, чтоб их скрыть. Ведь именно он приучил сердца многих к ненависти и совершил самое большое зло, на которое было способна его давно омертвевшая душа.

... 17 марта этого года. Али Инсанов вышел на свободу и говорил. Смотрел на него и почему-то вспоминал "крестного отца" мафии Альберто Анастасию.

"Дон Альберто" также, выйдя на свободу, говорил перед журналистами, благодарил репортеров и распинался о свободе личности. Но стоить отметить, что "правая рука" Чарли Лучано отличался необузданной жестокостью, мстительностью и безнравственностью. "За свои дела я готов убить кого угодно. Я добьюсь своего, даже если мне придется убить всех. Марионетки меняются, настоящий Босс остается... выбирая новых марионеток", - сказал дон Альберто.

Кстати, для всех итальянских гангстеров и мафиози семья священна. Для "воров в законе" постсоветского пространства тоже.

Но не для Али Инсанова, возомнившего себя одновременно политиком, демократом, отцом нации, "вором в законе" и "крестным отцом" местной оппозиционной тусовки.

"За проведенные в тюрьме годы я ни разу не встретился ни с женой, ни с дочерью. Не хотел встреч. Таковы неписаные правила воров", - высокопарно говорил бывший глава Минздрава Инсанов, прищуривая глаза и разглядывая представителей медиа.

Как же - 73-летний старец оказывается, не только претендующий на роль оппозиционного арбитра и волхва человек - он к тому же, глубоко чтит неписаные законы криминального мира.

Но оказалось, что он самый обычный "уркаган", пытающийся перепрыгнуть через собственную тень и вознести себя ввысь, в далекие дали, где по мнению немощного телом и жалким духом старика ему самое место - ибо там обитают боги политики и титаны всевластия.

Сменялись дни, проходило время. Инсанов молчал. Намеренно, нагоняя страху на квази-лидеров радикальной оппозиции, заставляя их манкировать вариантами, перебирать сценариями сотрудничества с ним, думать за него и даже размышлять. За него, старца, при выходе на свободу сказавшему: "Пока не могу говорить о вариантах сотрудничества в лагере оппозиции. Вполне может быть, что не я пойду к ним - а они придут ко мне".

И вот, на днях Али Инсанов решил прервать свою театральную паузу, дав интервью у себя в квартире "Голосу Америки".

Домашний интерьер, сидящие за столом немолодой журналист и 73-летний бывший глава министерства здравоохранения.

Али Инсанов говорил долго, нудно. Точнее, читал ответы на заранее согласованные с ним вопросы.

Камера показывал то его лицо, то руки, прикрывающие маленькие листы с текстом "выступления" новоявленного спасителя отечества, отца азербайджанской нео-оппозиции и предводителя новых, алчных искателей толстого кошелка.

Неторопливо, с поставленным голосом Инсанов рассуждал о демократии, правах человека, социальной справедливости, проблеме Нагорного Карабаха, евроинтеграции, совести, чести, национальных достояний и т.д.

Али Инсанов был арестован в октябре 2005 г. по обвинению в попытке госпереворота. Однако впоследствии его приговорили к 11 годам лишения свободы за экономические преступления. B 2016 г. ему предъявили новые обвинение в хранении наркотиков в тюрьме и избиении надзирателя, осудив еще на 7 лет лишения свободы.

B марте 2019 г. он был помилован президентом Азербайджана.

Так вот, в своей речи, изобиловавшим цитатами и отсылками, Инсанов желал приобрести образ спасителя нации, мученика за права граждан, усталого демократа и истинного евроцентриста с этносоциальным запасом и полной, безоговорочной поддержкой западной системы ценностей.

Он желал, чтобы камера показала его как нового политического феномена.

Инсанов объявил о планах создать новую политическую партию и раскритиковал внутреннюю и внешнюю политику властей.

"Позвольте выразить признательность всем азербайджанцам, которые в течение моего длительного тюремного заключения оказывали мне моральную поддержку, прилагали усилия для моего освобождения", - сказал Инсанов.

Cказал, что не отдалялся от политики и намерен создать новую политическую структуру.

Совершив небольшой экскурс в историю, он напомнил, что спустя десятилетия после Фултонской речи Черчилля, "холодная война" завершилась распадом коммунистической империи СССР.

"B ближайшее время мы должны создать политическую структуру и начать действовать. Целью нашей борьбы является воцарение прав человека в Азербайджане, восстановление справедливости, освобождение политзаключенных и др.", - продолжил Инсанов.

"Наша политическая структура будет оппозиционной, прозападной. Я встал на этот путь, осознавая все возможные последствия, но меня нельзя запугать", - сказал он.

Инсанов сказал, что готов к сотрудничеству со всеми оппозиционными политическими силами, включая Национальный совет демократических сил. "Мы создадим свою организацию, а потом все вместе в коллективной форме будем действовать", - сказал понурый бывший министр с хрипящим голосом.

"Меня не запугаешь - я иду в борьбу с саваном на шее", говорил Инсанов. То есть, ушлый старец акцентирует внимание именно на жертвенности, на том, что якобы он начинает новую борьбу против власти с глубочайшей готовностью к любым жертвам.

Тем паче, что как признался при выходе на свободу, для него семейные ценности ничего не значат.

Стоит ли верить Али Инсанову, жестокому, мстительному человеку, отъявленному лжецу с атрофированной моралью и полным отсутствием принципов?

Думаю, нет. Нет и нет, ибо человек, являющийся живым символом системной коррупции и ненависти, горящий тупым и слепым желанием мести не может быть политиком.

Он долгие годы копил ненависть и теперь пытается вымешать свою злобу на обществе, так "недальновидно" не сумевшим оценить "души прекрасные порывы" бывшего министра, высокопоставленного вора с негодными взглядами на жизнь.

Посредством "Голоса Америки" выдающий себя за голос Америки, Инсанов ничуть не жалеет о своих преступлениях и не намерен принести покаяние.

Перед сотнями высококвалифицированных и профессиональных врачей, по воле Инсанова потерявших работу.

Перед тысячами работников Минздрава, вынужденных 12 лет терпеть самодурство, произвол, хамство, воровство, требования взяток, поборов и коррупции. Ведь именно Инсанов повинен в разрушении системы здравоохранении страны, которую ныне все еще восстанавливают.

Бесспорно, каждый из нас когда-то совершал ошибки, преступал определенные правила - но человек всегда понимает суть содеянного.

Только не Инсанов. Он абсолютно уверен в своей правоте, как всегда уверен в себе грабитель, душегуб и тать.

Он не демократ, не политик - Инсанов жестокий, лживый человек без морали, этики и принципов.

Это не навет, не оскорбление, а обычная констатация фактов.

Он жесток и это подтвердят сотни нынешних и бывший работников больниц, клиник, центров и институтов.

Он лжец - каким был, таковым и является, ибо всегда (!) врал в угоду своим интересам.

Он не воспитан, иначе не оскорблял бы в бытность министров своих подопечных, журналистов и оппозиционных деятелей. Ведь не кто иной, как Инсанов, называл лидеров радикальной оппозиции "неандертальцами, имбецилами, жертвами аборта, баранами и уличной шушерой". Теперь же Инсанов желает сотрудничества с людьми, которых призывал уничтожать как "бациллу туберкулеза".

Он беспринципен, ибо ослепленный жаждой наживы и обогащения, не признавал никаких законов - как писаных, так и неписаных.

Он в своем внутреннем мире хочет построить некий мост "интеграции" между собой и западным миром. Но на что может рассчитывать Али Инсанов? Стать одним из лидеров азербайджанской оппозиции, у которой очень небольшая социальная база и неадекватные лидеры? Да и к тому же есть целая сонма других амбициозных кандидатов, которые претендуют на роль лидеров этого ограниченного в числе и страдающим качеством электората. Представители радикальной оппозиции, особенно председатель ПНФА Али Керимли, "башган" Мусавата Ариф Гаджилы и "лидер" марионеточного "Нацсовета" Джамиль Гасанли пока, заняв выжидательную позицию, изучают нового "денежного мешка". Они никогда, ни при каких условиях не признают лидерство Али Инсанова, так что он мстительный и злобный "неогандист" должен принять существующие реалии или вступить в ожесточенную драку за весьма малочисленный оппозиционный электорат.

... Метаморфоза Али Инсанова сам по себе неинтересен, тем более, что до были гораздо яркие примеры перехода из света в тень - например, бегство Расула Кулиева, отчаянные вопли Искандера Гамидова, невнятных и шизоидальный бубнеж Арифа Мамедова. Немало таких ветхих "героев" бесперспективности на ниве якобы оппозиционной деятельности. У всех коррупционеров любого пошиба, впавших в немилость и лишившихся правительственных кормушек, вошло в привычку строить из себя безгрешных мучеников и объявлять себя истинными борцами за демократические ценности, а также идеалы евроинтеграции. Изверг Али Инсанов - не исключение.

Но Инсанов отличается от всех них своей злобой: он, как человек, совершивший тягчайшее политическое преступление, не жаждет покаяния и прощения. Нет, он намерен мстить.

Всем и вся.

Напомню, что после выхода на свободу Али Инсанов пафосно заявил: "Я полагал, что останусь в тюрьме пожизненно. То, что я сегодня на свободе - стало возможно благодаря усилиям Правительства и Конгресса США, Европейского союза и Совета Европы". Дескать, именно эти они "вынудили" власти страны освободить несгибаемого борца и поборника демократии с моралью

Врешь, Инсанов. Причем примитивно и нагло, ведь ни один конгрессмен, ни один сенатор, ни один сотрудник Госдепа США никогда и нигде не поднимали вопроса о тебе в контексте "нарушения прав человека" в Азербайджане. В резолюциях ПАСЕ и Европарламента Инсанов также не фигурировал персонально. Правда, Европейский суд по правам человека признал нарушение его прав, но это было связано с процессуальными нарушениями, а не с самим содержанием обвинений.

Наконец, Страсбургский суд уже выносил решения в пользу десятков граждан Азербайджана. И это означает, что все они пользуются несомненной и активной политической поддержкой Запада?!

Бред несешь, Али Инсанов, автор и теоретик трайбового разделения граждан страны, когда-то призывавший "окончательно решить вопрос с оппозицией", желающий закрывать все "неугодные" газеты, информагентства и телеканалы, "давить" демонстрантов и митингующих.

Я не забыл, как именно вы, выступая с трибуны парламента, оскорбляли лидеров радикальной оппозиции, призывали "уничтожить заразу раз и навсегда".

Этот субъект, вызывавший лишь чувства омерзения и брезгливости у своих сотрудников, был отъявленным хамом, деспотом и невоспитанным "руководителем". Требовавший тотального грабежа от всех без исключения работников Минздрава, он сколотил многомиллиардное состояние на слезах и крови азербайджанцев.

И ныне этот изувер, самый бандитский министр, выведший свои миллиарды за рубеж, скупивший клиники, отели, фирмы, пляжи, больницы, многоэтажные дома, виллы и поместья в Турции, Израиле, Германии, Италии, Чехии и Испании бормочет о демократии и правах человека?

Али Инсанов мнит себя "крестным отцом" и одновременно новоявленным Ганди с Гавелем страны.

Нет же, он как был, так и остался самым обычным уркаганом, несколько лет тому назад попытавшимся захватить власть и совершить государственный переворот.

Но он забыл, что богатый, старый, злобный, мстительный урка никогда не сможет стать демократом.

Тем более, политиком.

Перед нами Али Инсанов. Он не переменился, не смог перевоплотиться в борца за справедливость, надежду граждан и опору общества.

"В тюрьме я придерживался кодекса воров в законе". Он не кривит душой, ведь они исповедуют одни и те же ценности, чтут идентичные принципы.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az