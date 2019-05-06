Делегация во главе с начальником Генштаба ВС Беларуси - первым замминистра обороны, генерал-майором Олегом Белоконевым прибыла в Азербайджан. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Официальный визит осуществляется по приглашению первого замминистра обороны - начальника Генштаба ВС Азербайджана генерал-полковника Неджмеддина Садыкова.

Сегодня делегация проведет ряд встреч.