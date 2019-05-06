/politics/1117329.html Глава Генштаба ВС Беларуси прибыл в Азербайджан
Глава Генштаба ВС Беларуси прибыл в Азербайджан
Делегация во главе с начальником Генштаба ВС Беларуси - первым замминистра обороны, генерал-майором Олегом Белоконевым прибыла в Азербайджан. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
Официальный визит осуществляется по приглашению первого замминистра обороны - начальника Генштаба ВС Азербайджана генерал-полковника Неджмеддина Садыкова.
Сегодня делегация проведет ряд встреч.
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