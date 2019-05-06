/politics/1117381.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину Пятого мая в московском аэропорту "Шереметьево" произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли более 40 человек.
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Уважаемый Владимир Владимирович,
Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате аварийной посадки самолета в аэропорту Шереметьево.
От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в соболезновании главы государства.
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