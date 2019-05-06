Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате аварийной посадки самолета в аэропорту Шереметьево.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в соболезновании главы государства.