Европа, в которую так стремится Армения, пришла к гражданам этой страны совсем не в том виде, в каком ее ждали.

Как пишут армянские СМИ, в одном из крупнейших ереванских книжных магазинов накануне состоялась презентация брошюры под интригующим названием "Мое тело - это личное". Мероприятие было организовано ОО "Кризисный центр сексуального насилия" для малолетних детей и их родителей. Были презентованы книжки-раскраски с подзаголовком "Раскрась сам: узнав границы своего тела", предназначенные для детей 3-6 лет.

Однако пришедшая на мероприятие группа граждан сорвала презентацию, скандируя "Позор!". Они обвинили организаторов в пропаганде гомосексуализма и извращений, пригрозив им уголовным преследованием.

Волна возмущения поднялась и в соцсетях.

Как блогеров, так и рядовых пользователей соцсетей возмутил тот факт, что презентация была организована со стороны лиц, считающихся представителями и защитниками ЛГБТ-сообщества, и нацелена на маленьких детей. В их числе называют правозащитницу, руководителя "Женского ресурс-центра" Лару Агаронян, пишет Новости-Армения.

Депутат парламента от партии "Процветающая Армения", общественный деятель Арман Абовян выразил беспокойство, что данная акция может привести "к полному оскотиниванию армянского народа".

Известный блогер, бывший советник начальника полиции Армении Нарек Малян назвал презентацию "очередной непристойностью, финансируемой Соросом". Он публично предложил главе парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Наире Зограбян высказаться в связи с презентацией книги о сексуальных знаниях для детей 3-6 лет, "организованной учредителями сайта сексуальность-точка-орг".

На возникший скандал незамедлительно отреагировала министр труда и по социальным вопросам Армении Заруи Батоян, строго осудив срыв презентации ОО "Кризисный центр сексуального насилия". По словам министра, цель этой брошюры - предотвратить насилие в отношении детей, так как самым эффективным методом борьбы с насилием является образование и информированность.

Трудно сказать, как книжка-раскраска может помочь бороться с педофилией. Защитить детей от насильников могут лишь ужесточение уголовного наказания, правоохранительные органы и нетерпимость общества к подобного рода преступлениям. Раскрашивание же, пардон, гениталий, вряд ли спасет трехлетнего ребенка, если какой-то чужой дядя с конфеткой или неадекватный отчим задумают недоброе. Другое дело, что такая пропаганда позволит получить зачет у западных партнеров.

Отметим, что по данным за 2017 год, из 161-го преступления сексуального характера в Армении 101 было совершено против детей.

Султан Керим