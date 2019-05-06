/politics/1117393.html Мэр Еревана сравнялся с Пашиняном
Мэр Еревана сравнялся с Пашиняном
В минувшую среду на заседании Совета старейшин Еревана обсуждался крайне интересный вопрос. Как передает Day.Az, об этом пишет газета "Грапарак".
"Мэр Еревана решил преподнести всем сюрприз и неожиданно поднял вопрос повышения зарплат сотрудников муниципалитета, в том числе собственной зарплаты. Согласно представленному проекту, Айк Марутян вместо прежних 575 тысяч драмов претендует на 1 млн. 200 тысяч - столько же получает премьер-министр страны. Начальники управления мэрии вместо 346 тысяч драмов будут получать 641 тысячу.
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