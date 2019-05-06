Странные дела творятся на политическом поле Армении. Последняя неделя помимо прочих скандалов ознаменовалась началом кампании против лидера "Процветающей Армении", олигарха и непотопляемого депутата Гагика Царукяна.

Царукян - это самый живучий из политиков-олигархов, сумевший всплыть даже после серьезного конфликта между ним и Сержем Саргсяном несколько лет назад. Напомним, что в 2015 году Царукян неожиданно поднялся против Саргсяна, стал грозить тому беспорядками и революцией. После той истории ППА ушла в оппозицию, однако когда "помилованный" Царукян вернулся в политику, между ней и правящей партией наступило полное взаимопонимание. Но это не значит, что Царукян забыл обиду и унижение - во время апрельского переворота он предал союзника-Саргсяна и стал на сторону Никола Пашиняна.

Если говорить откровенно, Пашинян многим ему обязан, поддержка ППА и лично олигарха и его финансов очень помогла приходу к власти оппозиционера. Она также позволила ему выиграть голосование в парламенте. А ведь все могло быть наоборот.

Тем не менее, сегодня над головой Царукяна снова сгущаются тучи.

Как пишет армянское издание "Жаманак", ППА может пойти на жесткий конфликт с властями Армении. Представители ближайшего окружения лидера партии Гагика Царукяна утверждают, что не позволят властям "подмять ППА под себя".

"Власти понимают, что они провалились, что им так и не удалось добиться более или менее положительных сдвигов в стране и сейчас решили скинуть вину за это на ППА. Несколько месяцев назад виновником их неудач была Республиканская партия Армении (РПА), сейчас ППА, а кто будет следующим?", - задается вопросом газета.

Ситуация действительно складывается любопытная. Пока поддержка и деньги Царукяна были нужны "революции", никто не задавал ему вопросов об источниках дохода и прочем тому подобном. А теперь вокруг него началось какое-то странное движение.

Ранее некая партия "Решение гражданина" направила спикеру парламента Арарату Мирзояну и генпрокурору Артуру Давтяну сообщение с требованием начать уголовное преследование в отношении лидера ППА в связи с высказанными им 19 апреля в беседе с журналистами оценками по вопросу проекта закона о внесении дополнений в закон "О государственной пошлине". Политсила мотивирует свое требование нарушением запрета на осуществление предпринимательской деятельности депутатами.

Спикер Мирзоян с большим удовольствием адресовал письмо Царукяну, в котором потребовал представить "исчерпывающие публичные разъяснения" по поводу занятия им бизнесом в противовес закону, запрещающему это депутатам.

Ранее газета "Жаманак" ("Время") написала, что власти намерены расчленить парламентскую фракцию партии "Процветающая Армения".

"Власти намерены расчленить фракцию партии "Процветающая Армения" так, чтобы группа депутатов объявила о своем намерении покинуть ее ряды и продолжить свою деятельность в качестве независимых. При Серже Саргсяне власти делали то же самое. После известных февральских событий 2015 года Царукян под давлением властей объявил о своем уходе из политики. Теперь история повторяется, на этот раз в рамках антиолигархической борьбы", - отметило издание.

Зульфугар Ибрагимов