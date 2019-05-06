/politics/1117546.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в мероприятии, посвященном 5-летию Бакинского международного центра мультикультурализма - ФОТО В Международном центре мугама прошло мероприятие, посвященное пятилетию Бакинского международного центра мультикультурализма.
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в мероприятии, посвященном 5-летию Бакинского международного центра мультикультурализма - ФОТО
В Международном центре мугама в понедельник состоялось мероприятие, посвященное 96-ой годовщине со дня рождения основателя азербайджанского мультикультурализма, Общенационального лидера Гейдара Алиева и пятилетию создания Бакинского международного центра мультикультурализма.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, член Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма Лейла Алиева.
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