В Баку состоялась конференция на тему "Судебно-правовые реформы в Азербайджане: общественные обсуждения с Американской торговой палатой в Азербайджане".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, общественные обсуждения вопросов, вытекающих из Указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева "Об углублении реформ в судебно-правовой системе" от третьего апреля 2019 года были проведены совместно с Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham).

В конференции приняли участие начальник отдела по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Администрации Президента Азербайджана Вюсал Исаев, заместитель министра юстиции Азер Джафаров, представители бизнеса и дипломатического корпуса.

Исполнительный директор AmCham Натаван Мамедова и президент палаты Нуран Керимов рассказали о целях проведения конференции, отметив особую важность для экономики осуществляемых в стране реформ.

Помощник Первого вице-президента Азербайджана Гюндуз Керимов выступил с обширным докладом на тему проводимых в стране судебно-правовых реформ, подчеркнув важность более тесного диалога государства с бизнесом, необходимости участия предпринимателей наряду с государством во всех этапах реформ, добавив, что конференция - важный шаг в этом направлении.

Керимов также выразил уверенность в дальнейшем развитии связей между бизнесом и государством, а также в успешной реализации реформ.