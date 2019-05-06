Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о создании апелляционных советов в юридических лицах, принадлежащих государству.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В указе говорится, что в принадлежащих государству юридических лицах будут созданы апелляционные советы.

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