Официальный Баку отреагировал на сообщения о пожаре в здании посольства Азербайджана в России, который якобы произошел сегодня.

Как сообщает Day.Az, официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщила Trend, что информация, распространенная некоторыми СМИ, не соответствует действительности.

Абдуллаева отметила, что никакого возгорания в здании азербайджанского посольства не происходило.