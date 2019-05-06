Официальный Баку отреагировал на сообщения о пожаре в здании посольства Азербайджана в России, который якобы произошел сегодня. 

Как сообщает Day.Az, официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщила Trend, что информация, распространенная некоторыми СМИ, не соответствует действительности. 

Абдуллаева отметила, что никакого возгорания в здании азербайджанского посольства не происходило. 