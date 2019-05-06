/politics/1117629.html В посольстве Азербайджана в России произошел пожар? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В посольстве Азербайджана в России произошел пожар? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Официальный Баку отреагировал на сообщения о пожаре в здании посольства Азербайджана в России, который якобы произошел сегодня.
Как сообщает Day.Az, официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщила Trend, что информация, распространенная некоторыми СМИ, не соответствует действительности.
Абдуллаева отметила, что никакого возгорания в здании азербайджанского посольства не происходило.
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