Для расширения сотрудничества в сфере транспорта между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) следует завершить подписание в скором времени авиационного соглашения, сказал Trend посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, передает Day.Az.

"Авиационное соглашение - неотъемлемая часть в рамках реализации проекта регионального транспортного узла, который является следующим крупным проектом Азербайджана. Этот проект одинаково выгоден как ЕС, так и Азербайджану", - сказал Янкаускас.

Он добавил, что с этого года начался транспортный диалог высокого уровня с Азербайджаном. "У нас имеются различные инфраструктурные проекты", - сказал он.

Янкаускас отметил, что в настоящее время продолжаются переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном .

"У нас была серия видеоконференций после последнего раунда переговоров по торговым вопросам. Работа продолжается. Необходимо сделать все возможное для того, что текст был подписан как можно скорее", - сказал посол.

Отметим, что создание общего авиационного пространства направлено на открытие и интеграцию авиационных рынков, что приведет к новым возможностям для потребителей и операторов и, самое главное, к высоким стандартам в плане безопасности полетов, а также управления воздушным сообщением.

Создание совместного воздушного пространства является инициативой Европейской комиссии, в соответствии с которой деление воздушного пространства и его управление будут едиными для большинства стран Европы.

Напомним, что в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции к рынкам ЕС.