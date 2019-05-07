При организационной поддержке правящей партии "Ени Азербайджан" шестого марта прошло мероприятие на тему "Наследие Гейдара Алиева и социальная политика", посвященное очередной годовщине со дня рождения Общенационального лидера, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступая на мероприятии, вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов отметил, что память о Гейдаре Алиеве живет в сердцах людей, и его политика продолжается и сегодня. "Сегодняшний Азербайджан - наглядный пример осуществления идей Гейдара Алиева. Социальные вопросы всегда занимали значимое место в практике государственности Гейдара Алиева, что тоже может быть одним из объяснений того, что память о великом лидере продолжает жить в сердцах людей. В центре политики, успешно реализуемой Президентом Ильхамом Алиевым, стоят такие важные задачи, как благополучие граждан Азербайджана, улучшение их социального положения. Наиважнейшие вопросы - это, во-первых, обеспечение безопасности граждан, во-вторых - улучшение их благосостояния. Азербайджанское государство достойно выполняет обе задачи. Повышение уровня жизни людей - одно из главных направлений политики Президента Ильхама Алиева", - сказал он.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев охарактеризовал годы руководства страной Общенациональным лидером как период строительства, благоустройства, развития.

Он отметил, что основу государственной политики великого лидера составляла социальная политика - создание достойных условий жизни для граждан. "Несмотря на существовавшие трудности, в 1993-2003 годах пенсии и пособия выросли в восемь раз, а средняя заработная плата - в шесть раз. Президент Ильхам Алиев успешно продолжает политику Гейдара Алиева. Сегодня Азербайджан - одна из 29 стран мира, где уровень бедности снижен до пяти процентов", - сказал Бабаев.