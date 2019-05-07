Численность постоянного населения Армении по данным текущего учета на основе переписи населения 2011 года на 1 апреля 2019 года составила 2 962.1 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета республики, пишет Новости-Армения.

Численность населения Армении по состоянию на 1 апреля 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизилась на 7,8 тыс. человек.

При этом по сравнению с началом года численность населения республики снизилась на 3,2 тыс. человек за счет превышения отрицательного миграционного сальдо - 3.9 тыс. человек над естественным приростом - 0.7 тыс. человек.

Число городского населения Армении на 1 апреля составило 1 893.4 тыс. жителей (спад на 1,1 тыс.). В Ереване - 1 081.6 тыс. жителей. В сельской местности численность населения снизилась на 6700 человек до 1 068.7 тыс. человек.

Согласно данным Нацстатслужбы, за первый квартал 2019 года в республике родилось 8042 детей, что на 3,1% меньше того же периода 2018 года. При этом за отчётный период на 3,4% возросло число смертных случаев - до 7 373.

Между тем, в начале этого года премьер-министр Никол Пашинян торжественно сообщал о сломе негативной тенденции в демографической ситуации и приросте населения.

Как отмечали армянские СМИ, на своей странице в Facebook премьер написал, что с 1 января по 25 декабря 2018 года число прибывших в Армению превысило число покинувших страну на 20 тысяч 713 человек. "Показатель прошлого года был - минус 25 тысяч 932 человека. То есть из страны уехало на 25 932 человека больше, чем приехало", - написал Пашинян, радуясь, что показатель "революционного" года в два раза превысил даже прогнозы экспертов.

Однако тенденция не сохранилась и очень скоро все вернулось на круги своя. Прибывшая в Армению в дни апрельского переворота и после него масса людей рассосалась. Так что положительное сальдо продержалось недолго. И, как показывают данные текущего года, армяне как покидали Армению при прежнем режиме, так и продолжают ее покидать при режиме новом.

Султан Керим