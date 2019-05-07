12:22 7 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Гобустанского филиала ОАО "Азерхалча". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется ---------

11:59 7 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Гобустанской центральной районной больницы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется

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11:19

7 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Гобустанский район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, возложили к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Гобустанского района Адиль Мамедов проинформировал главу государства и Первую леди о проводимой в районе работе.

Президент Ильхам Алиев дал соответствующие поручения.