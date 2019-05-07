/politics/1117701.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Гобустанского филиала ОАО «Азерхалча» - ОБНОВЛЕНО 7 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Гобустанский район.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Гобустанского филиала ОАО «Азерхалча» - ОБНОВЛЕНО
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